نشرت مديرية أمن أوجلة إجخرة نقاط تفتيش أمنية ومرورية في شوارع أوجلة جنوب شرق ليبيا، حيث أصدر مدير أمن أوجلة إجخرة، العقيد محمد الدينالي، تعليماته إلى جميع الأقسام بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة لتأمين نطاق عمل المديرية على الوجه الأكمل.

وباشرت الدوريات التفتيش على رخص القيادة، وفحص الأوراق الثبوتية، وإجراءات السيارات واللوحات المعدنية، وإزالة الزجاج المعتم، وحجز المركبات المخالفة، لضبط الشارع وحفظ الأمن.

