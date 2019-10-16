الرصد والتقصي: تسجيل 127 حالة لشمانيا في 8 مناطق

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ ـ40 من الفترة 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 23 حالة، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 17 حالة، فضلا عن 12 حالة سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 19 حالة إسهال مدمي، و30 حالة متلازمة يرقان، أما عن الأمراض الجلدية تم تسجيل 127 حالة لشمانيا.

وأوضحت الإدارة أن حالات اللشمانيا تم رصدها في كل من الخمس -بني وليد -غريان -نالوت -صبراتة -رقدالين -الشاطي -غدامس.

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