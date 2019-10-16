الجالى يوضح حجم تعاقدات الحكومة الليبية المؤقتة بمركز طبرق الطبي

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي فرج عبد الله الجالى أن حجم تعاقدات الحكومة الليببة المؤقتة لصالح مركز طبرق الطبي بلغت حوالى ” 26 مليون دينار ليبي ” لعدة مشاريع و توريدات مهمه .

الجالى أكد فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا بطبرق أن المشاريع والتوريدات ثمتلث في ” محطة لإنتاج غاز الأكسجين ، شبكة غازات طبية داخل أقسام المركز ، منظومة مصاعد حديثة ، محرقة طبية صديقة للبيئة ، مولدات كهربائية ، محطة ضخ مياه داخل أقسام المركز ، مغسلة حديثة ، مطبخ حديث متكامل ، منظومة تكييف مركزي حديث ، منظمات كهربائية Ups ، صيانة الأنارة الخارجية ” .

الجالى أضاف أن الحكومة المؤقتة عبر وزارة الصحة قدمت مشاريع كبيرة ستقام بمركز طبرق الطبي و هى ” توسعة قسم الأسعاف و قسم النساء و الولادة و صيانة شاملة للمركز الطبي من طلاء و تغير للأبواب و النوافذ .

موضحًا أن جزء كبيرًا من هذه المشاريع تم البدء فيها داخل المركز تحت إشراف لجنة العطاءات المشكلة بقرار من رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة

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