الثني يستعرض احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء أبرز الاحتياجات الملحة للمستشفيات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي.

وأكد الثني خلال اجتماع موسع عقده في قاعة المرحوم إبراهيم بكار في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن الحكومة على استعداد تام لتذليل الصعاب وخاصة التي ترتبط بالمواطن مباشرة.

وبحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة مع مدراء المستشفيات والمراكز الصحية بنغازي احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي.

وأصدر الثني تعليماته بعدم إثقال كاهل المواطن بأعباء شراء الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، كما اطلع خلال الاجتماع على مشاريع صيانة المستشفيات ونسب إنجازها.

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