عقد محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج للنفط بحضور فضل الله احتيته وفرج المشاي وعبد المطلب صالح , أعضاء لجنة الإدارة – اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات الرئيسية مع مدراء الإدارات بالشركة بحضور المراقبين والمنسقين.

وتم خلال الاجتماع عرض نشاط إدارة الشئون الفنية ومن تم تقديم عرض نشاط الإدارات التابعة لعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والانتاج فضل الله احتية تم مناقشة المشاريع وحل المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وذلك بتكاتف الجهود والتنسيق التام بين جميع الإدارات المعنية.

كما أكد فضل الله احتيتة على ضرورة استكمال الاعمال القائمة والاستعداد للمشاريع والاعمال التى ستنفذها الشركة خلال عام 2020 من خلال الميزانية العادية وميزانية زيادة القدرة الإنتاجية خاصة فى مجال الحفر ةهندسة الإنتاج.

The post مسؤول بـ «الخليج للنفط» يناقش مشروعات الشركة والمشكلات التي تواجهها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية