الثني: الأمم المتحدة مسؤولة عن الأوضاع في ليبيا وعوائد النفط لا تصل إلى المنطقة الشرقية

انتقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، المجتمع الدولي لاعترافه بحكومة السراج، ومنحها الشرعية، الأمر الذي سمح لها بإنفاق عائدات النفط بشكل غير قانوني، بما في ذلك توزيعها على ميليشيات مسلحة، بحد تعبيره.

وحمل الثني في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، الأمم المتحدة مسؤولية الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى رفض مجلس النواب المنتخب لحكومة الوفاق أكثر من مرة.

الثني قال إن حكومته لجأت إلى اقتراض 10 مليارات دينار منذ 2014 من البنك المركزي في البيضاء، وبعض البنوك التجارية، بمعدل فائدة فاق 3%، مؤكدا أن حكومة السراج لا توزع العائدات النفطية على المنطقة الشرقية، رغم أن الموانئ النفطية تقع في شرق ليبيا.

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