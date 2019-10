المتوسط:

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة المفوض الدكتور علي العيساوي قراره رقم 451لسنة 2019 والذي قضى في مادته الاولى بتحديد سعر مادة الكيروسين للاغراض التجارية والصناعية بسعر 850درهم للتر الواحد وهو سعر تكلفة الانتاج فيما بقى سعر الكيروسين للاستهلاك المنزلي بالسعر السابق الى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن باقي المنتجات مثل البنزين والديزل والذي سيصدر قريبا.

The post العيساوي يرفع الدعم عن الكيروسين المستخدم في الأغراض التجارية والصناعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية