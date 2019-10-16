رئيس المؤقتة: الوفاق قيدت عائدات النفط على المناطق الشرقية

العنوان_بنغازي

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أن حكومة الوفاق الوطني قيدت عائدات النفط على المناطق الشرقية في ليبيا وذلك خلال مقابلة أجراها مع وكالة أسوشيتيد برس يوم الثلاثاء

وقال الثني إن المناطق الشرقية من البلاد لا تتلقى سوى حوالي 126 مليون دولار شهرياً للمرتبات العامة، على الرغم من امتلاكها معظم منشآت النفط الليبية وأضاف أن حكومة الوفاق واصلت إعطاء عائدات النفط لـ “الجماعات والميليشيات المحظورة” وقال إن حكومته لجأت إلى القروض لمواصلة مهامها الإدارية مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها في منطقتها.

وأضاف إن حكومة الوفاق “تكذب” عندما تقول إنها “تنفق على كل ليبيا”” وقال الثني في معرض حديثه عن معركة الجيش الوطني في طرابلس “لقد أجبرنا الوضع السياسي على التغيير بالقوة، لأن الحزب المعارض ما زال متمسكًا بتوجهاته غير المنطقية” مضيفًا أن الحلفاء الإسلاميين لحكومة طرابلس يريدون “السيطرة على كل شيء أو لا شيء” في تصريح لأسوشيتيد برس، نفى حسن الهوني، المتحدث باسم حكومة الوفاق مزاعم الثني قائلاً إن الحكومة الشرقية ليس لديها شرعية وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها محايدة في الصراع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية