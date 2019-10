وكيل صحة الوفاق يتفقد سير تقديم الخدمات الطبية بـ “مجمع عيادات الحرية”

تفقد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، “محمد هيثم عيسى سير تقديم الخدمات الطبية داخل مجمع عيادات الحرية بمنطقة الفرناج.

وتجول الوكيل العام خلال الزيارة داخل العيادات والأقسام والصيدلية واستمع إلى ملاحظات المواطنين والمسؤولين حول الخدمات المقدمة.

وشهد مبنى العيادة أعمال صيانة مدنية شاملة بعد أن أهمل لسنوات، تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام والرامية إلى النهوض بدور الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام .

