إدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يصدر النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الأربعين من الثلاثين من سبتمبر وحتى السادس من أكتوبر الجاري.

الإدارة ذكرت خلال النشرة الوبائية التي نشرها المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الاسباب الرئيسية للأمراض هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت ثلاثا وعشرين حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا سبع عشرة حالة ،كما بينت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل تسع عشرة حالة إسهال مدمي وثلاثين حالة متلازمة يرقان.

وأوضحت النشرة تسجيل مئة وسبع وعشرين حالة ليشمانيا، رصدت في كل من الخمس – بني وليد – غريان – نالوت – صبراتة – رقدالين – الشاطي – غدامس.

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