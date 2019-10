وفد من القوات البحرية يشارك في لقاء 5+5 بطولون

بناء على قرار من وزير الدفاع المفوض فايز مصطفى السراج توجه وفد من القوات البحرية الليبية – متكون من ضابطين – في مهمة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية لغرض المشاركة بصفة مراقبين لتمرين مكافحة التلوث البحري (خطة الأسد) لدول مبادرة 5+5 دفاع والذي جرى في الفترة ما بين 8÷10 اكتوبر 2019م بمدينة طولون..

ومجموعة الدول مبادرة 5+5 الدفاع هي مجموعة أنشئت سنة 1990م بروما وتضم دولاً من شطري غرب البحر الأبيض المتوسط – خمس دول أوروبية – اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، البرتغال ومالطا – ومن جنوب المتوسط الدول المغاربية – ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا.

تهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، والتنمية والأمن في المنطقة وفي مكافحة وتنظيم الهجرة.. وإلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون الإقليمي والحوار السياسي وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك.الهجرة غير الشرعية.

