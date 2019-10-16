قطاعات الدولة في بنغازي تتفق على إنشاء منظومة الشباك الموحد

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اتفقت قطاعات ومؤسسات الدولة في بلدية بنغازي خلال اجتماع موسع اليوم الأربعاء على مشروع إنشاء منظومة الشباك الموحد.

وناقش عضوي المجلس التسييري لبلدية بنغازي عبدالباسط الجازوي وراضية المذبل مشروع إنشاء منظومة الشباك الموحد لميكنة الخدمات الإدارية الإلكترونية.

ويهدف المشروع إلى دمج جميع المنظومات لدى بعض الجهات التي تقدم خدمات إدارية للمواطنين في منظومة واحدة حيث تهدف المنظومة لتقديم أفضل الخدمات وبشكل سريع ومبسط في مقر واحد ونموذج ورقي واحد .

وأبدى الأعضاء استعداد البلدية التام للتعاون لما فيه خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات اللازمة لتذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تعرقل إتمام إنشاء المنظومة.

وأكد الجازوي والمذبل على أن مصلحة المواطن تُعد من أولويات جدول الأعمال التي يتم مناقشتها خلال اجتماعاتهم المنعقدة .

في سياق متصل أجمع الحضور على ضرورة تسمية مندوب عن كل قطاع وإصدار ختم مخصص للقطاع التابع له وتخصيص مقر لتواجد المندوبين لأداء عملهم المنوطين به ، وذلك لخلق فضاء واسع لدمج منظومات القطاعات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتخفيف من عناء المواطنين في التنقل بين قطاعات الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المكلف عبدالمنعم السعيطي جاهزية الغرفة واستعدادها التام على توفير مقر عمل المندوبين الذين سيتم اعتمادهم وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير عملهم من توفير القرطاسية وطباعة النماذج الخاصة بإجراءات المواطنين.

يذكر أن الاجتماع تم في مقرديوان البلدية حضره مدير مكتب العمل بنغازي صالح الشبلي، ومراقب إقتصاد بنغازي جمعة الرقاص، ومدير مكتب صندوق الزكاة بنغازي محمود شعيب، ورئيس اللجنة الإعلامية لمكتب العمل وصفي الصلابي، ومدير إدارة العلاقات العامة ببلدية بنغازي صالح البدري.

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