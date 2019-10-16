بلدية بنغازي تسعى لإنشاء مشروع منظومة الشباك الموحد

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عقد عضوا المجلس التسييري لبلدية بنغازي “عبدالباسط الجازوي” و”راضية المذبل” اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان البلدية حضره عدد من مدراء ورؤساء مؤسسات الدولة.

جاء ذلك لمناقشة مشروع إنشاء منظومة الشباك الموحد لميكنة الخدمات الإدارية الإلكترونية وذلك من خلال دمج جميع المنظومات لدى بعض الجهات التي تقدم خدمات إدارية للمواطنين في منظومة واحدة تهدف لتقديم أفضل الخدمات وبشكل سريع ومبسط.

وأكد الحضور على ضرورة تسمية مندوب عن كل قطاع وإصدار ختم مخصص للقطاع التابع له بالإضافة لتخصيص مقر لتواجد المندوبين لأداء عملهم المنوطين به، وذلك لخلق فضاء واسع لدمج منظومات القطاعات وتسهيل الإجراءات الإدارية والتخفيف من عناء المواطنين في التنقل بين قطاعات الدولة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المكلف جاهزية الغرفة واستعدادها التام لتوفير مقر عمل المندوبين الذين سيتم اعتمادهم وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير عملهم.

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