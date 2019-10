وفد من هيئة الأوقاف بالمؤقتة في زيارة ترهونة

استقبل مجلس أعيان ومشايخ وحكماء قبائل ترهونة بقاعة جامعة الزيتونة وفداً من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون والإسلامية بالحكومة المؤقتة.

حيث عُقد اجتماع موسع بين وفد هيئة الأوقاف ومجلس حكماء المدينة وموظفي مكتب الأوقاف ترهونة لمناقشة عدد من المواضيع والمشاكل العالقة والتي يعاني منها مكتب الهيئة.

كما اجتمع الوفد مع الخطباء والأئمة التابعين لمكتب ترهونة تم خلاله توجيه بعض النصائح والملاحظات التي يجب على الإمام والخطيب الالتزام بها لآداء وظيفته على أكمل وجه.

