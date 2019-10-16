«المالية والشؤون الاجتماعية» تبحثان إيجاد حلول لمشكلة تأخر صرف المعاشات

بحث وكيل وزارة المالية في حكومة الوفاق مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، سبل إيجاد حلول لمشكلة تأخر سداد المعاشات الأساسية.

ووفق بيان لوزارة المالية فإن الاجتماع ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمراقب المالي لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومديري الإدارات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والمراقب المالي للصندوق وعددًا من مديري الإدارات المختصة بوزارة المالية.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش إمكانية البحث عن آلية لمساعدة العائلات النازحة وعدالة توزيع المساعدات الاجتماعية؛ ضمانًا لوصولها لمستحقيها.

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