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بعد الاتحاد الأوروبي..ماذا قال السفير البريطاني السابق في رده على تصريحات موسى إبراهيم (فيديو)

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

في مقابلة وجهاً لوجه مع قناة روسيا اليوم الإخبارية الناطقة بالإنجليزية ، رد السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت على تصريحات المتحدث الرسمي باسم النظام السابق في ليبيا الدكتو : موسى إبراهيم حول تدخل الناتو وتدمير الدولة الليبية تحت ذرائع واهية من أجل نهب ثرواتها ومنعها من قيادة مشروع التحرر الوطني والإفريقي.

وقال السفير أن الليبيين ليسوا نادمين على ما أسماه الثورة ضد النظام الديكتاتوري السابق بل فقط على سرقة هذه الثورة فيما بعد، وأكد أن الذي تدخل في ليبيا لم يكن الناتو بل المجتمع الدولي و بغطاء شرعي من الأمم المتحدة. كما أكد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم أجمع.
كما صرح السفير السابق بأنه لن يدخل في تفاصيل التهم الموجهة لنظام القذافي والتي بررت التدخل الدولي ضده، وأنه أيضاً لن يعلق على تفنيدات موسى إبراهيم لها بالأرقام و الإحصائيات و بتقرير اللجنة البرلمانية البريطانية الرفيعة التي أكدت أنها إما ملفقة تماماً أو مبالغ فيها !!

و في تصريح خاص لبوابة إفريقيا قال موسى إبراهيم إن بيتر ميليت هو أداة دبلوماسية خبيثة للمركز الامبريالي الغربي ودوره المشبوه في التآمر ضد محور المقاومة العربي والشرق أوسطي مستمر منذ سنوات طويلة اكتسب فيها خبرة إمبريالية استثنائية رغم أنها لم تمكنه من فهم حتى تركيبة المجتمع الليبي وقدرته التاريخية على المقاومة والانتصار.
وقال إبراهيم: ستذهب العنجهية البريطانية والفرنسية إلى مزبلة التاريخ وسينهض الإنسان الليبي المتحرر من التبعية والهيمنة قوياً متصالحاً مع ذاته وواعياً بنضاله وتضحياته العظيمة

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الاتحاد الاوروبي او الاتخاد الامبريالي – لا يخضع للقوانين الدولية في قراراته – لانه مبني على العنصرية وكل أعضاءه تابعين لمنظمات عنصرية تدعي انها منظمات حقوق إنسان – ولكن في الحقيقة هي تستخدم ذريعة حقوق الانسان لاحتلال الدول وهذه ليست المرة الاولى – وحدث ذلك في العديد من الدول – ولاقتها بعض الدول بالمواجهة والمقاومة حتى تحصلت على استقلالها الحقيقي النابع من شعوب الدول وحدها دون اي تدخلات سواء من الاتحاد الاوروبي او الامريكي – وتعتبر الإمبريالية اداة مصاصي الي الثروات اي بمعنى اخر تستخدم الحرب كوسيلة لدعم اقتصاد دولها وتقوم بإثارة النزاعات الداخلية للدول وتمويل الأطراف حتى يحدث الصراع الداخلي لإنهاك الدولة وتشتيت الانتباه للشعوب – وبعد ذلك تأتي الإمبريالية لتعمل كوسيط لحل التزاعات وتجد فرصة لوضع اقدامها وأيديها على ثروات الدول بقصد الإصلاح الديمقراطي والسياسي ولكن في حقيقة الامر الموضوع ليس كذلك – انما فقط تريد استنزاف ثروات هذه الدول وتنصيب حكومة عميلة تابعة واتهام شعوب الدول اذا حاولوا المقاومة بالارهاب او التطرّف او يمكن تسميتها بدول غير آمنة –
    ما حدث في ليبيا كان خطا كبير من الاتحاد الاوروبي والحكومة الامريكية والبريطانية والفرنسية – حيث ليبيا في عهد النظام السابق كان لديها خطة للتنمية لكافة أنحاء البلاد من تحسين اقتصادي وبناء المدينة الافريقية التجارية وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والبنية التحتية والعلاقات الدولية بشكل عام للجماهيرية العظمى – لكن كان هناك خيانة واجتماعات كانت في الإمارات لمنع حدوث هذه التحسينات والتطورات داخل البلاد – وكما أوضحت في السابق – استنزاف ثروات الدولة وإنهاك الدولة واثارة النزاعات الداخلية هي المفتاح الذي تلعب عليه الإمبريالية بمساعدة دول عميلة ووسيطة تدعي انها دول قادمة للتصالح ولكن هي دول فقط عميلة للإمبريالية – مثل قطر والسعودية وتونس وبعض الأطراف المصرية – للاسف الشديد – وهذه الحقيقة التي لم ولن يعترف بها الأوروبيون ولا الإنجليز ولا الأمريكيين – والتي يخفونها على الجميع .

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