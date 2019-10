ليبيا المركزي بنغازي يناقش الضوابط الخاصة بالانتشار المصرفي

ناقش مدير جناح الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي الدكتور ادريس الأحيمر مع لجنة الانتشار المصرفي ما توصلت إليه اللجنة خلال أشهر من عملها.

وتطرق الاجتماع- الذي عقد بمصرف ليبيا المركزي بنغازي- إلى وضع الضوابط الخاصة بالانتشار المصرفي وفق القانونين المعمول به بمصرف ليبيا المركزي.

يشار إلى أن الاجتماع حضره اعضاء اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا المركزي وهم عارف رزق، والدكتور أنس بعيرة، والدكتور عبدالغفار المنفي والدكتور عزالدين بوسنينة.

