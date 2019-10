وكيل مالية الوفاق يجتمع بمسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية

بناءً على تعليمات وزير المالية المفوض عقد وكيل الوزارة صباح اليوم الأربعاء بمقر ديوان الوزارة اجتماعاً ضم كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعي، المراقب المالي لوزارة الشؤون الاجتماعية، مدراء الإدارات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، المراقب المالي للصندوق، وعدد من مدراء الإدارات المختصة بوزارة المالية.

وناقش اللقاء الحلول الجذرية لمشكلة تأخر سداد المعاشات الأساسية والبحث عن آلية لمساعدة العائلات النازحة وعدالة توزيع المساعدات الإجتماعية ضماناً لوصولها لمستحقيها .

