تعرف على قرارات النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمقر النقابة العامة بجامعة طرابلس لدراسة أبرز المستجدات بخصوص الإضراب العام لأعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي بالدولة الليبية ،و قد تم الاتفاق على جملة من النقاط أولها إستمرار مؤسسات التعليم العالي (جامعات..كليات تقنية…معاهد عليا) في الإضراب العام إلى حين تحقيق نتائج ملموسة وتكون مرضية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين على حد سواء.

كما رحبت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس ،في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية ،باستجابة الجهات المسؤولة بالدولة للجلوس والإستماع إلى مطالب الهيئة ،ولعل أخرها الجلوس مع المجلس الرئاسي ممثلاً في رئيسه (م.فائز السراج) وتشكيل لجنة من النقباء ومسؤولي التعليم بالوزارة للبحث عن صيغة متفق عليها وتكون ملبية لمطالب النقابتين.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع ،على تشكيل لجنة استشارية من نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين مهمتها تقديم المشورة و الاستشارات في المطالبات وفق القوانين واللوائح المتاحة ،وشكلت لجنة لأعضاء هيئة التدريس بالخصوص وبإنتظار ترشيح نقابة الموظفين للجنة من قبلهم لتنظم في جهودها للجنة أعضاء هيئة التدريس وإعداد مذكرة نهائية بالخصوص.

هذا و حذرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس ،من المساس بحق التظاهر و الاعتصام السلمي ،الذي يكفله القانون ،و المواثيق الدولية ،مؤكدة أن النقابات ستتخذ الإجراءات الرادعة حيال تهديد رؤوساء الجامعات و الكليات التقنية و المعاهد العليا بخصم او إيقاف اعضاء هيئة التدريس او الموظفين عن العمل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا