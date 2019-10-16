انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتكنولوجيا في براك الشاطئ

انطلقت، اليوم الأربعاء، بكلية العلوم الهندسية في براك الشاطئ فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للعلوم والتكنولوجيا والذي يقام تحت شعار «نحو علوم التكنولوجيا تواجه التحديات وتحقق التنمية المستدامة» ويستمر على مدى يومين بحضور أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبيبة وأعضاء بلدية براك الشاطئ والطلبة الجامعيين.

وقال عميد كلية العلوم الهندسية والتقنية في براك الشاطئ، الدكتور ناصر أبوهمود لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من المؤتمر هو إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين بمجالات العلوم والتنكولوجيا من أجل اللقاء والتحاور وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في المجالات المختلفة والقضايا البحثية ذات الصلة والجمع بين النظرية والتطبيق.

وأضاف أبوهمود أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تعزيز دور العلوم التطبيقية في خدمة المجتمع وإيجاد الحلول لمشكلاته من خلال تعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والصناعي والتجاري، وتنمية الصلات بين مؤسسات العلوم والتقنية والمراكز العلمية بالداخل والخارج.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالسلام المثناني لـ«بوابة الوسط» أن مناقشات المؤتمر تركز على أربعة محاور رئيسية هي: العلوم الأساسية والتطبيقية، والعلوم التقنية والتقنية الحيوية، إلى جانب العلوم الهندسية الإلكترونية والاتصالات، فضلًا عن تقنية المعلومات.

وأشار المثناني إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتكنولوجيا تلقت قرابة الـ 150 ورقة بحثية، لكن اللجنة قبلت منها 110 ورقات فقط يجري عرضها ومناقشتها من قبل المشاركين في جلسات المؤتمر التي تستمر على مدى يومين.

يشار إلى أن الدورة الأولى للمؤتمر العلمي للعلوم والتكنولوجيا (ICST) جرى تنظيمها العام 2018 بكلية العلوم في جامعة سبها ولاقت نجاحًا واسعًا ودعمًا كبيرًا من قبل الجهات الراعية بالداخل.

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