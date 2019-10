مـدير الإدارة الـعامة الـتفتيش والـمتابعة يقوم بجولة بـجولة تـفقدية لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات

قـام مـدير الإدارة الـعامة الـتفتيش والـمتابعة عـميد “المهدي أبو سنينة” صـباح الـيوم الأربـعاء، بـجولة تـفقدية لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات العــقلية, وكـما شـملت الـجولة فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي جـنزور.

وعـلى هـامش هـذه الـزيارة عـقد مـدير الإدارة إجـتماعاً بـمدير الإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية ورئـيس فـرع الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي جـنزور حـيث تـم خلاله مـناقشة سـير الـعمل, وحـلحلة الـمشاكل والـعراقيل لإنـجاح الـعمل الأمـني.

