زملاء الأطباء المختطفين يُهددون بـ”إضراب مفتوح”

أصدر عدد من موظفي مستشفى طرابلس المركزي بيانا طالبوا فيها الجهات المسؤولة سرعة التدخل للإفراج عن زملائهم الذين تم اختطافهم الأسبوع الماضي، بينما كانوا في طريقهم إلى غات ضمن قافلة طبية متجهة إلى غدامس.

وهدد الموظفون في بيان أصدروه الأربعاء، بإيقاف العمل كلياً بالمركز اعتبارا من الاثنين القادم الموافق 21-10-2019 في حال لم يتم خلال الـ48 ساعة القادمة التحرك عاجلاً لإطلاق سراح الأطباء المختطفين، مستثنيين الأعمال التي تهدف إلى إنقاذ حياة المرضى من الإضراب.

وقالوا في بيانهم إن “الزملاء محتجزين في الزنتان لا نعلم عنهم أي أخبار وكانوا ضمن قافلة طبية متجهة إلى غدامس لأداء عمل إنساني وإجراء عدة فحوصات وعمليات جراحية”، وأكدوا أنهم لم يروا أي إجراءات جدية من أي جهة رسمية أو اهتمام بمصير المختطفين.

وطالب الموظفون الجهات الرسمية ومنها رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والداخلية وادارة المستفى ونقابة الأطباء، بحمل المسؤولية الكاملة تجاه مصير الأطباء المختطفين، داعين جميع زملائهم في المستشفيات لاتخاذ نفس الإجراء والتضامن مع المختطفين.

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