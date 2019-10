المتوسط:

ينظم مكتب التدريب والتطوير بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني هذه الأيام سلسلة من المحاضرات التدريبية للرفع من كفأة الموظفين والموظفات التابعين للهيئة.

وقدمت رقية أبوزيد اليوم الأربعاء محاضرة حول ” إدارة التغيير المؤسسي، تناولت من خلالها التعريف بالتغيير ومجالاته بالإضافة إلى أنماط التغيير ولماذا نتغير وكذلك قواعد ومبادئ التغيير.

يذكر بأن هذه المحاضرات تأتي ضمن برامج وخطط الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني حيت تعاونت مع نخبة من المدربين في عدة مجالات لتنظيمها لتطوير مهارات الكادر الوظيفي داخل مؤسسات التعليم التقني والفني.

The post «التعليم التقني» تنظم سلسلة من المحاضرات لرفع كفاءة الكوادر الحكومية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية