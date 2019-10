المتوسط:

قامت وحدة التحري والقبض التابعة لإدارة العامة الدعم المركزي فرع تاجوراء، بنصب كمين محكم بالقبض على مروج مخدرات من عدة أنواع مختلفة.

وقام رئيس الفرع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص وتسليمه وتسليم مابحوزته من مضبوطات لوحدة مكافحة المخدرات تاجوراء.

