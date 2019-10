إدارة «النهر الصناعي» تبحث تفعيل منظومة مياه الشرب بمناطق الساحل وتوكرة

المتوسط:

عقد صباح اليوم بمقر جهاز تنفيذ وإدارة ومشروع النهر الصناعي بالهواري- بنغازي اجتماعاً بشأن تفعيل منظومة مياه الشرب لمناطق الساحل لبلدية توكره – الكويفية – سيدي خليفة – سيدي علي – دريانة – برسس – إلي مدينة توكره .لتغذيتها بمياه مشروع النهر الصناعي حسب المخططات السابقة لتزويد تلك المناطق من خزان عمر المختار الكبير وتحديد الإجراءات المطلوبة لتفعيل العمل بهذه المطلوبة.

وحضر هذا الاجتماع عضو مجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري عن بلدية توكرة والمهندس علي ماوي مدير عام السرير سرت تازربو والمستشار المهندس حميد الطبولي والمهندس عقيله جويلي رئيس قسم المشروعات.

وتم الاتفاق علي تقديم تقرير مفصل عن ما تم تنفيذه بهذه المنظومة والعقود المتوقفة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقته عبدالله الثني، لاستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية.

