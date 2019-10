المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية شحات، بأنه يتم حاليا أعمال استكمال مشروع صيانة الهبوطات للطرق التي تنفذه شركة «هندسة المدن» بمدينة شحات، حيثُ تم الشروع في تعشيب وإنشاء شبكة ري للمساحات الخضراء بوسط المدينة.

ويأتي المشروع من ضمن المشاريع التي تم إحالتها من قبل المجلس البلدي لبلدية شحات إلى رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة للسداد.

