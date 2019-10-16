الشاطر : إذا لم يرفع السراج الجنسية الليبية عن حفتر فتأكدوا أن وراء الأكمة ما وراءها

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر إنه في حال أصر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على عدم تقديم حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) للجنائية الدولية ولجنة العقوبات فسنطالبه برفع دعوى قضائية محليا لإسقاط الجنسية الليبية عنه.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”أضاف:” اذا اصر السراج على عدم تقديم حفتر للجنائية الدولية ولجنة العقوبات، نطالبه برفع دعوى قضائية محليا لاسقاط الجنسية الليبية عنه لانه متمرد على الشرعية دمر مدنا وقتل مدنيين وخان شرف العسكرية في حماية المواطنين وان لم يفعل تاكدوا ان وراء الأكمة ما وراءها”.

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