خطة المخابرات التركية لإغراق ليبيا بالإرهابيين

حذر خبير شؤون الجماعات الإرهابية أحمد عطا من نقل أكثر من 5 آلاف عنصر إرهابي تابع لـ12 تنظيما إرهابيا كانوا في سوريا، إلى الأراضي الليبية بإشراف من المخابرات التركية.

وشملت خطة نقل عناصر تنظيم داعش إلى ليبيا، بحسب الباحث، أن تتولى المخابرات التركية ترحيل عناصر داعش على ثلاث موجات إلى شمال الصومال تحت إشراف خلية عبدالقادر مؤمن مسؤول داعش في الصومال ليتم بعد ذلك نقل كل 300 عنصر إلى الحدود الجنوبية الليبية.

وأضاف عطا في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن الخطة تتضمن نقل العناصر على ثلاث مراحل إلى شمال الصومال ليتم تهريبهم عبر دفعات عبر الحدود الجنوبية لليبيا، مؤكداً أن مهمة نقل الإرهابيين أوكلت إلى زعيم تنظيم داعش في الصومال عبدالقادر مؤمن على أن تبدأ مراحل النقل بداية العام المقبل .

وبيّن أن تركيا تحاول دعم حكومة الوفاق في ليبيا في حربها ضد قوات الجيش عبر نقل عناصر إرهابية كانت تقاتل في سوريا فرت بسبب الحرب في شمال شرق البلاد الدائرة الأن.

ونقل عطا عن مصادره الخاصة، أن تركيا ستزود قوات الوفاق بالأسلحة والعتاد خلال منتصل شهر نوفمبر المقبل، تشمل أسلحة وطائرات مسيرة من نوع بيرقدار ستقوم بنقلها شركة نقل إيرانية عبر ميناء في بلغاريا وصولاً إلى مصراتة.

