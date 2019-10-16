حفل تخريج الدفعة الثانية لجهاز الحرس البلدي شحات

أقيم يوم أمس بمقر شركة الجبل الاخضر بمدينة شحات؛ حفل تخريج الدفعة الثانية لجهاز الحرس البلدي.

الدفعة ضمت 220 متدربا من جميع مدن ليبيا، حيث كانت مدة التدريب 60 يوما تلقوا من خلالها التدريبات العسكرية، بالإضافة لعلوم القانون والمواد الخاصة بعمل رجال الحرس البلدي.

وحضر حفل التخرج مندوب عن المنطقة الدفاعية الجبل الاخضر، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة المؤقتة ووزير الحكم المحلي ومندوبون عن الاجهزة الامنية بمنطقة الجبل الاخضر.

وتم في ختام الحفل تكريم العشرة الاوائل على الدفعة، وتكريم بعض الشخصيات التي حضرت الحفل وعلى رأسهم مندوب المنطقة الدفاعية الجبل الاخضر ونائب رئيس شؤون الهيئات.

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