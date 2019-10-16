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ميناء بنغازي يستقبل سفينة تجارية محملة ببضائع مختلفة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم الثلاثاء، سفينة نقل الحاويات “كنت شيب صن” الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 480 حاوية، وذلك وفق بيان إدارة ميناء بنغازي.

 وقال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، أن السفينة رست على الرصيف رقم 15، بحاويات تضم بضائع وسلعًا مختلفة، منها مواد غذائية متنوعة ودجاج مجمد وملابس ومواد صحية وآلات ومعدات وإطارات وقطع غيار وزيوت سيارات وأثاث وقرطاسية ومكيفات و13 حاوية أدوية و10 حاويات بطاطين و20 حاوية مواد خام للمراتب الطبية وعدد 16 حاوية سيارات استيراد أميركي.

وأضاف الشهيبي أن الميناء يستعد لدخول سفينة نقل السيارات “سي هيلنس”، الوكيل الملاحي شركة المسار السريع المحدودة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 941 سيارة قادمة من كوريا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • الى منى ستبقى ليبيا تستورد حتى في الحليب لأطفالها …!!!!
    والله عجبني كلمة القذافي /
    لا إستقلال لشعب مازال يأكل من وراء حدوده .
    وان الجهل سينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته .

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  • وسنًنصنع بطاطين المرح – وين مصنع البطنان السجادات –
    وين مصنع بني وليد للتكييف والتبريد ومصنع سوق الثلاثاء للأثاث العربي .
    ومصنع قاريونس للإلكترونات –
    ومصنع الجلود في مصراتة – ومصنع بن غشير للمشروبات – ومصانع الألبان والأجبان الليبية – ومصنع التن الليبي ومشتقات الأسماك – ومصانع المعمورة الخضراوات والأغذية المعلبة – ومصانع الدقيق بجالو – ومصنع التمور بوذان …!!!
    ومصنع السميد بتاجوراء ومصانع الجرارات الزراعية – ….. !!!!!

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  • عندكم علم ان ليبيا – كانت تصنع في العطور المحلية والصابون المحلي والشوكولاتة والإلكترونات والإذاعة المرءية والمسموعة – واجهزة البث والاستقبال المرءية – ؟!!!! ….

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