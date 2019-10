المتوسط:

قامت لجنة الأزمة التابعة لهيئة السلامة الوطنية وشركة المياه بزلطن، بشفط المياه الراكضة في الطريق العام والشوارع الداخلية.

وتأتي هذه العملية بحضور رئیس قسم زلطن وعمید بلدية زلطن وبمساعدۃ بعض أهالي المدينة مع نقص الإمكانيات التي یعانی منها القسم والشركة.

