الثني: الوفاق تمنح المال للمسلحين وتحرم “الشرقية”

قال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إن المجلس الرئاسي في طرابلس قيد عائدات النفط على المناطق الخاضعة لسيطرتها في الوقت الذي تقاتل فيه المجموعات المسلحة المتحالفة مع الوفاق قوات الجيش.

وأوضح الثني في مقابلة مع “اسيوشيتد بريس” أن مدن شرق البلاد لا تتلقى سوى 126 مليون دولار شهريا، مقابل الرواتب العامة، رغم امتلاكها معظم منشآت النفط الليبية.

وأضاف الثني أن حكومة الوفاق التي تسيطر على البنك المركزي واصلت منح عائدات النفط للجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش، في حين أن الحكومة المؤقتة لجأت إلى القروض لمواصلة مهامها الإدارية مثل توفير الخدمات الصحية وغيرها في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

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