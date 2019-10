المتوسط:

قام رئيس مكتب مدير أمن أجدابيا المقدم محمد سليمان، وبر فقته رائد جمعه الفاخري، بجولة تفقدية إلى مركز شرطة انتلات، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات صيانة المركز.

وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم افتتاح مركز شرطة انتلات بعد صيانته في المنطقة وتم الاتفاق مع رئيس المجلس التسييري توفيق الفاخري ومدير الأمن العميد الصادق اللواطي بتأثيث وتوفير جميع الإمكانيات المطلوبة وبذلك تكون نقطة أمنية جديدة لغرض خدمة الوطن والمواطن واستتباب الأمن.

وبهذه المناسبة، نتقدم بحزيل الشكر والعرفان لرئيس المجلس التسييري توفيق الفاخري على مايقوم به من مجهودات من أجل الصالح العام.

The post قريبًا.. افتتاح مركز شرطة انتلات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية