إنقاذ 90 مهاجرا قبالة الخمس بـ”عملية شاقة”

أنقذ خفر السواحل في ليبيا 90 مهاجرا غير قانوني، غالبيتهم صوماليون في عملية وصفت بالـ”شاقة” قبالة سواحل الخمس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم، لوكالة أنباء شينخوا” الصينية، إنه بعد عملية شاقة وفي ظروف اضطراب شديد للبحر، تم العثور على قارب مطاطي على بعد 95 ميلا شمال غرب مدينة الخمس يحمل على متنه 90 مهاجرا، بينهم 7 نساء، اثنتان منهن حوامل.

بدوره قال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، إنه تم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل قطاع طرابلس والوصول بهم الأربعاء، وتم تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة، وإرسال الامرأتين الحاملين إلى إحدى المستشفيات.

وأشار المكتب إلى أن المهاجرين ما يزالون بالنقطة في انتظار وصول حافلات إحدى مراكز الإيواء لاستلامهم، وفي حالة عدم حضور أي جهة سيتم إخلاء سبيلهم.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة كانت قد أعلنت الأحد الماضي، عن وجود أكثر من 650 ألف مهاجر على الأراضي الليبية خارج مراكز الإيواء الحكومية، مشيرة إلى أن حوالي 6 آلاف مهاجر فقط موجودون داخل مراكز الإيواء.

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