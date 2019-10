اجتماع لمناقشة ميزانية المواطن لعام 2020 ببلدية زليتن

المتوسط:

نظم بقاعة الاجتماعات بديوان البلدية، المؤتمر المجتمعي الخاص بمناقشة ميزانية المواطن لسنة 2020م بحضور أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ولجنة إعداد الميزانية بديوان البلدية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين في هذا الشأن.

وقال عضو لجنة إعداد الميزانية، ربيع المدهم، إن الهدف من المؤتمر هو التعرف على الآراء والأفكار الخاصة بالمصادر المحلية وكيفية استغلالها لحل المختنقات التي تمس المواطن بالبلدية بصفة خاصة لإعادة صياغتها من ضمن الميزانية لتقديمها للمجلس البلدي.

وأضاف المدهم، أن المؤتمر ناقش مسودة ميزانية المصادر المحلية لعام 2020م ببلدية زليتن ومكونات ميزانية البلدية وفرضية الميزانية التقديرية للمصادر المحلية.

