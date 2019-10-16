خارجية الوفاق تنهي مهام القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فترة عمل القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية في تونس، محمد عبدالله علي المعلول.

خارجية الوفاق ذكرت في بيان لها، أنه تم إبلاغ “المعلول”، بانتهاء فترة عمله بالخارج المُحددة قانونًا اعتبارًا من تاريخ نهاية شهر أكتوبر الجاري عام 2019م.

وتابعت أنها تأمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم ما بعهدته إلى أقدم موظف سياسي بالسفارة، والقيام بباقي إجراءات التسليم والاستلام وفق اللوائح القانونية المعمول بها.

واختتمت خارجية الوفاق، أن هذا يأتي بناء على كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 1/1/444، بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر 2019م، بشأن عودة البعثات “السفراء، القائمون بالأعمال، القناصل العامون”، ممن انتهت فترة عملهم بالخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد.

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