ناقش وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة الهضبة مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية Iom فردريكو سبل التعاون المشترك لتنظيم المهاجرين غير القانونيين.

كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات الثنائية التي عقدت نهاية سبتمبر الماضي واتُفق علي إجراء لقاءات ثنائية خلال المدة المقبلة لبحث آليات توحيد الجهود في مجال حصر وتنظيم المهاجرين.

