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وفاة آمر مليشيا “الفرقة 17 – كتيبة المعزة” خلال إصابته في محور اليرموك

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الأربعاء وفاة آمر مليشيا “الفرقة 17 – كتيبة المعزة” عزالدين محمد أحنيش الشهير “شموخي”.

وأوضح المصدر أن أحنيش من مواليد 1980 ومن سكان مدينة مصراتة توفي متأثرا بجراحه في إحدى المصحات الطبية بدولة تونس  مساء اليوم.

وذكر المصدر أن آمر المليشيا تعرض إلى إصابة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بمحور اليرموك طرابلس في أوائل سبتمبر 2019.

وأشار المصدر إلى أن أحنيش لديه شقيقه يدعى عبدالمنعم احنيش من  مواليد 1987 وقتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك  طرابلس 21 سبتمبر 2019 .

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