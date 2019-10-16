حراك حق العودة بمرزق: عرب مرزق لم يكلفوا أحداً بالتواصل أو الاجتماع مع حكومة الوفاق غير الدستورية

ليبيا – قال المتحدث باسم حراك “مرزق وحق العودة بكرامة” محمد عبدالله إن أهالي المدينة من العرب المهجرين لم يكلفوا أحداً بالتواصل أو الاجتماع مع حكومة الوفاق غير الدستورية لبحث حلول لأزمة المدينة المنكوبة.

عبد الله أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن من يلتقي بهم فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري لا يمثلون النسيج الاجتماعي الحقيقي لأهل مرزق.

وأشار عبدالله إلى أن السراج يلتقي قيادة عن عنصر التبو الداعم للجماعات التي احتلت المدينة التي وصفها بـ”المنكوبة” وأن السراج يجتمع بحلفائه ولا يبحث عن حل حقيقي للأزمة.

المتحدث باسم حراك “مرزق وحق العودة بكرامة”أكد أن التواطؤ واضح في دعم السراج لعنصر التبو الذي دعم ما يعرف بمليشيات قوات حماية الجنوب بقيادة حسن موسى التباوي والمرتزقة التشاديين المعروفين بتبو رشادة وبقايا مجلسي شورى بنغازي ودرنة الإرهابيين.

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