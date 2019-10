ملف محطات معالجة المياه على أجندة «معيتيق» ووزير «محلي الوفاق»

المتوسط:

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية وبحضور المستشار “زهير محمود” المكلف بدراسة ملف المياه وسبل توفيرها، البرامج والخطط المعدة لمعالجة المختنقات المتعلقة بالإمداد المائي بمختلف المدن الليبية، بما يتناسب والاستهلاك الفعلي للمياه، بالإضافة للمشاريع الواجب تنفيذها لمحطات التحلية في عدد من المدن الليبية ، والمشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذها.

وقد شددنا على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ محطات معالجة المياه والعمل على ضمان مصادر تمويلها وإيقاف التعديات والتجاوزات الحاصلة على خطوط النهر، وإجراء الصيانات والمعالجات اللازمة لضمان انسياب المياه بشكل طبيعي.

