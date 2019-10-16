الثني يبحث مع الشاعري سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة بمدينة طبرق

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء مع عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق مفتاح الشاعري سير عمل مشاريع الحكومة بالمدينة بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة المشاريع المحالة إلى وزارة الحكم المحلي من قبل بلدية طبرق كصيانة مبنى البلدية ومبنى الخزانة.

كما تناول المجتمعون المختنقات والمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الجغبوب حيث إقترح الشاعري بإنشاء المركز الليبي للنظم والمعلومات ومقترحا لإنشاء بلدية مرسى الدفنة.

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