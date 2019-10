المتوسط:

استقبل الدكتور ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق اليوم المهندس عبد المنعم أبوغريس ، رئيس الهيئة العامة للبيئة برفقة علي الككلي والمكي العجيلي.

ويندرج الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقد بين الوزارة والهيئة لتعزيز وتنسيق الجهود والأنشطة الخاصة بمشاكل حماية البيئة والتشاور بشأن الحلول المطروحة لإدارة ملف النفايات.

