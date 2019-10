«المؤقتة» تبحث احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية ببنغازي

المتوسط:

بحث مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، احتياجات المستشفيات والمراكز الصحيه ببغازي، وذلك خلال اجتماع موسع عقده في قاعة المرحوم إبراهيم بكار في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع وزير الصحه الدكتور سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بو جواري، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد ارتيمه، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسين، إضافة إلى مدراء المستشفيات والمراكز الصحيه بنغازي.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أبرز الاحتياجات الملحة للمستشفيات والمراكز الصحية خلال هذا الوقت، صادرا تعليماته بعدم إثقال كاهل المواطن.

