المتوسط:

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل صباح اليوم بمقر الوزارة بمدينة طرابلس مع نائب الممثل الخاص في ليبيا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يعقوب الحلو وذلك لبحث ومناقشة عدة مواضيع في الشأن الليبي.

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة ملف النازحين وتأثيره على بداية العام الدراسي الجديد حيث أن عدة مدارس في أكثر من منطقة لم تستطع استقبال الطلبة بسبب تواجد العائلات النازحة بها مما أدى إلى تأخر الطلبة للالتحاق بدراستهم .

ومن جانبه أكد الوزير على أنه تم الإجتماع بعمداء بلديات تلك المناطق للعمل على ايجاد حلول سريعة وبديلة للنازحين وتمكين الطلبة من مدارسهم بأسرع وقت وتشكيل لجان لمتابعة أمور الطلبة النازحين والعائلات النازحة.

The post وزير «تعليم الوفاق» يبحث مع نائب ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ملف الطلاب النازحين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية