باحث بمنتدى الشرق الأوسط يكشف عن الطريق التي يسلكها الارهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا

ليبيا – كشف الباحث بمنتدى الشرق الأوسط بلندن أحمد عطا خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستنزاف قدرات الجيش في العاصمة طرابلس.

عطا أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية “أمس الثلاثاء أن أردوغان يخطط لدعم إرهابيي ليبيا بخطتين الأولى نقل إرهابيي أكثر من 12 تنظيما تكفيريا مسلحا تقاتل في سوريا لمحاربة الجيش الوطني من بينهم لواء القعقاع وكتيبة الشهداء ولواء خالد بن الوليد وعناصر جبهة النصرة الجناح العسكري للجيش التركي في سوريا.

وشملت خطة نقل عناصر تنظيم داعش إلى ليبيا بحسب الباحث أن تتولى المخابرات التركية ترحيل عناصر داعش على ثلاث موجات إلى شمال الصومال تحت إشراف خلية عبدالقادر مؤمن مسؤول داعش في الصومال ليتم بعد ذلك نقل كل 300 عنصر إلى الحدود الجنوبية.

وتابع عطا أن عملية النقل ستبدأ فعليا مع مطلع العام المقبل أي بعد شهرين من الآن معتمدين على الظروف المناخية في هذا التوقيت لليبيا.

وقد تم إسناد عملية تجهيز هذه الخطة إلى القيادي عبدالقادر مؤمن الذي يعد من أقوى قيادات الإرهاب في أفريقيا، بما يتلقاه من دعم تسليحي خارجي.

أما الخطة الأخرى وفقاً للباحث بمنتدى الشرق الأوسط فهي تزويد المليشيات والإرهابيين بالسلاح والطائرات المسيرة من خلال اتفاق تم التوصل إليه مع إحدى شركات النقل الإيرانية لنقل شحنة سلاح من ميناء بلغاريا إلى مصراتة في منتصف الشهر المقبل،قائلا: “وهي نوعية تسليح متطورة من الطائرات المسيرة والتي تفاوضت عليها تركيا منذ أربعة أشهر لصالح الوفاق بعد فشل طائراتها التركية من نوع بيرقدار في تحقيق أي نصر عسكري، وتدميرها جميعا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية