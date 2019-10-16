المجعي: بركان الغضب بدأت بعملية عسكرية لإستعادة السيطرة على جنوب طرابلس

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم “عملية بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي مصطفى المجعي إن مسلحي الوفاق بدأوا أمس الثلاثاء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على تمركزات فقدتها سابقا جنوب طرابلس.

المجعي زعم في تصريح خاص لوكالة “الأناضول” التركية أن قوات الوفاق نجحت في استعادة السيطرة على معسكر اليرموك وعمارات شارع الخلاطات بالكامل جنوب طرابلس .

ولفت المتحدث باسم “بركان الغضب” بأن ما وصفه بـ”سلاح الجو التابع للوفاق” (الطيران المسير التركي) قام أمس الثلاثاء بأربعة طلعات قتالية استطاعت من خلالها تدمير 6 سيارات مسلحة تابعة لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)

المتحدث باسم عملية بركان الغضب أشار إلى أن الاشتباكات كانت في محور الخلاطات واليرموك والنهر جنوبي طرابلس.

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