الشاطر يطالب السراج بإسقاط الجنسية الليبية عن حفتر

طالب عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بإسقاط الجنسية الليبية عن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.



الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل “تويتر”، الأربعاء، قال: “ إذا أصر السراج على عدم تقديم حفتر للجنائية الدولية ولجنة العقوبات، نطالبه برفع دعوى قضائية محليا لإسقاط الجنسية الليبية عنه”



واتهم الشاطر حفتر بأنه “متمرد على الشرعية، دمر مدنا، و قتل مدنيين و خان شرف العسكرية في حماية المواطنين”، وفق قوله، واختتم تغريدته قائلا: “إن لم يفعل تأكدوا أن وراء الأكمة ما وراءه”

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