الساعدي : على هيئة الأوقاف إيقاف كل خطيب أو واعظ يؤيد “حفتر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، إن الشعب الليبي تشبع بالبيانات والتنديدات، موضحًا أن كل شخص يشغل منصبًا يخوله أن يتخذ إجراءات عملية تكف الضرر عن الليبيين، لا يمكن أن يكتفي بمجرد إصدار بيان.

الساعدي أضاف في مُداخلة هاتفية على قناة التناصح – التابعة للجماعة الليبية المقتلة الإرهابية – أن هذا ينطبق على المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وباقي مؤسسات الدولة الليبية.

وتابع أن أي مؤسسة ليبية في طرابلس، يجب ألا تقف صامتة أمام ما وصفه بـ”الإجرام”، مُحذرًا من أن يقتلع “طوفان الغضب الشعبي” في طرابلس هذه المؤسسات، ويُحاسب القائمين عليها.

وواصل أن مسؤول هيئة الأوقاف بطرابلس، يجب عليه أن يُحاسب كل خطيب أو واعظ أفتى أو أيد أو شرعن العدوان على طرابلس، مُبينًا أن هذا العدوان دمر المدن وقتل الأبرياء، وضرب بعرض الحائط كل الأسس والأصول الدينية والشرعية والوطنية.

وأردف الساعدي، أنه لا يمكن الاكتفاء ببيان هيئة الأوقاف الأخير تجاه الحرب، أيًا كانت نواياه ودوافعه، مؤكدًا أن ما يهم هو العمل، وقيام كل مسؤول بعمله على أكمل وجه، مُطالبًا بإيقاف كل خطيب أو واعظ مؤيدًا لخليفة حفتر.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق أدانت القصف الجوي الذي تعرض له حي الفرناج، وراح ضحيته أطفال لعائلة بأكملها، متهمة قوات “حفتر”، وحكومته، بارتكاب الجريمة.

وحملت الهيئة، في بيانها لها، أمس الثلاثاء، المسؤولية للجنة الإفتاء بالمنطقة الشرقية وممثليهم ببعض المناطق الغربية، وعلى رأسهم طارق درمان الذي سار على خطى مفتي الدماء الليبية أسامة بن عطايا العتيبي، على حد وصف البيان.

ووجه البيان، نداء لأعيان المنطقة الشرقية قائلا: “ما تنفع العكاز وما تغني الوجاهة والركاز، وأنتم تطبلون على جثث أبنائكم لتتنغم أسماع قاطني وكر الرجمة وتتشبع طموحاتهم وأنتم تمطروننا بتوابيت الموت يوميا، ولا يعنيكم أحد حتى ولو كان أبناؤكم في سبيل أن يحكم الأهوج الأرعن”.

واستكمل البيان: “إن مجزرة الأمس لبصمة عار بين عرصات المروءة والشرف في تاريخ كل من أعان وخطط وجهز وقاتل تحت راية وألوية العدوان على طرابلس وأهلها الآمنين”.

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