“مالية الوفاق” تُشكّل لجنة لتسوية الديون مع “الضمان”

أصدر وزير المالية فرج بومطاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي.

ووفقا للقرار الذي نشرته الوزارة الأربعاء، فإن اللجنة ستتحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح صندوق الضمان الاجتماعي إن كانت خصمت من الميزانية العامة.

وشدد القرار على ضرورة اقتراح حلول من قبل اللجنة لتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها، وطالب بومطاري في القرار الذي اطلعت قناة “218” على نسخة منه، اللجنة بإيجاد آلية عمل بشأن تنفيذ قرار الرئاسي الذي ينص على تخصيص 500 مليون دينار لسداد جزء من الدين العام على أن تقدم اللجنة تقريرها لبومطاري بعد شهر من صدور القرار.

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