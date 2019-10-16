المسماري يستنكر ترحيب السراج بالغزو التركي لسوريا ويذكر المجتمع الدولي بجرائمها في ليبيا

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، أن وحدات الجيش قد صدت هجوما مضادا لقوات الوفاق في محاور عين زارة وخلة الفرجان وطريق المطار، مضيفا أن قوات الجيش تقدمت بعد انسحاب قوات الوفاق في المحاور المذكورة



وخلال مؤتمر صحفي تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أشار الناطق باسم الجيش إلى أن سلاح الجو والمدفعية الثقيلة قد استهدفا مخزنا للذخيرة في عين زارة، لافتا غلى أنه تم تدمير 3 آليات مسلحة كانت تقوم بتأمين المخزن، وأفاد بأن سلاح الجو قصف هدفا مهما بمنطقة المحمية في صرمان، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا من قوات الوفاق، وفقا لما ذكر.



وخاطب المسماري المجتمع الدولي بـ “الجرائم” التركية في ليبيا وجلبها آلاف الإرهابيين، وقال مستنكرا: “السراج الان يرحب بالغزو التركي لأراض عربية”، وقال، إن القوات المسلحة تقاتل من أجل السلام والديمقراطية، وأن يصل الليبيون إلى صناديق الانتخابات بأمان وحرية، من أجل الوصول إلى دولة مدنية وطنية يكون لها جيش قوي، وليست دولة بلا جيش كما يريد الإخوان المسلمون، بحسب قوله.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا